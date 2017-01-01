YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına başlandı

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına başlandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığı ekiplerince tarafından sahipsiz hayvan barınağında sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının küpelenmesi, aşılanması ve kısırlaştırılmasına başlandı.

Özel bir veterinerlik şirketinin mobil kısırlaştırma aracı ile sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanları tespit edilerek bakımları yapılıyor. Yapılan işlemler hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Hikmet Yalçınkaya, "Çalışmalarımızda 5199. maddeye göre sokak hayvanlarının küpelenmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve kayıt altına alınması gibi işlemleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımız hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruyarak ikisini bir arada yürütüyoruz" dedi.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 16:21:16 TSI

NNNN

