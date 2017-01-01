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OKA Yönetim Kurulu Niksar'da toplandı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:14
OKA Yönetim Kurulu Niksar'da toplandı
OKA Yönetim Kurulu Niksar'da toplandı

(Fotoğraflı)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Nisan ayı olağan toplantısı Samsun Valisi İbrahim Şahin'in başkanlığında Tokat'ın Niksar ilçesinde yapıldı.
OKA Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi İbrahim Şahin'in başkanlığında, Niksar Belediyesinin ev sahipliğinde, Amasya Valisi Salih Işık, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Niksar Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi İbrahim Şahin,"Bölgemizde başta kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal ekonomik aktörlerin birbirileriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimi sürdürmek amacıyla çalışmalar yürütmekte olan Kalkınma Ajansının,"2017 yılı Nisan ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve kurulun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere, daha önce tamamlanan Samsun Fuar Kongre Merkezi, Çorum Teknopark'ı ve Amasya'da Yeşilırmak Şişirme Bendi, Yenilenebilir enerji ve Turizm Cazibe alanı projesinden sonra Tokat'ta 2017 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmesi planlanan, Tokat Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi projesi kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kent kimliğindeki niteliğine bağlı olarak, proje alanındaki geleneksel ticaretin korunması ve geliştirecek şekilde düzenlenmesi, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunların çözülmesi, alanının ihtiyaçlarının tarihsel ve geleneksel çevrenin özellikleri gözetilerek çağdaş yaşamın gerektirdiği donatılarla giderilmesi ve planlanması amaçlanmaktadır. Buna ilaveten 2017 ve 2018 bütçelerinden desteklenmek üzere yeni güdümlü proje fikirleri üzerine çalışılmaktadır. Ayrı ayrı sektörlerde dört önemli proje bölgemizin kalkınması açısından son derece önemli olacaktır. "Altın buzağı can sürü projesi, Çorum Kalesinin Turizm cazibe merkezine dönüştürülmesi projesi, Samsun medikal kümelenme öğrenme merkezi güdümlü proje ve Kızılırmak Deltası doğal yaşam eksenli kalkınma güdümlü projesi" gibi önemli projelerin hazırlıkları da yapılmaktadır" dedi.

(SÖZ-UY-Y-)

21.04.2017 16:23:12 TSI
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