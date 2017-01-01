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Diyarbakır'a yapılacak kısa ve uzun vadeli projeler hazır



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, kentte yapılabilecek kısa ve uzun vadeli projeleri Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya sundu. Çalışmalar içerisinde yollar ve sokakların elden geçirilmesinden park ve teleferik sitemine, Dicle Nehri üzerine asma köprü, çarpık kentleşme alanları olan Şehitlik, Bağlar ile Seyrantepe alanlarının ihya edilmesi gibi onlarca proje yer alıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, kentle ilgili yapılabilir projeleri içeren çalışma raporunu Başkan Cumali Atilla'ya sundu. Kısa ve uzun vadede yapılacak onlarca projeyi kapsayan raporda, kentin girişlerine yapılacak özgün yapılardan Dicle Nehri üzerine asma köprü, kapalı semt pazarlarından teleferik sisteminin kurulmasına kadar birçok çalışma yer alıyor.



Kentin giriş yollarına özgün yapılar

Raporda, "Kentin dört ana giriş yoluna şehre gelen ziyaretçileri karşılayacak, her yolun anlamına uygun, özgün yapılar inşa edilmesi. Ayrıca girişlere çınar, mavi selvi ağaçları dikilecek ve ağaçlar arasına ahşap oturma bankları yerleştirilmesi. Diyarbakır'ın tarihi dokusuna uygun olarak kaldırım ve orta refüj çalışmaları bazalt taşıyla yapılması. Kentteki büyümeyi göze alarak dört girişe de yaya ve bisiklet yolları inşa edilmesi. Şehrin iç kısımlarına ise ıhlamur ve oya ağaçlarının dikiminin yanı sıra refüj ve göbeklere mevsimlik çiçekler ve laleler ekilmesi. Şehrin ana arterlerine ışıklı sulama göletleri yapılması. Kentin tarihine ve kültürüne uygun olarak belirli noktalarda çeşmeler inşa edilmesi. Bu çeşmelerden bazı kentin tarihi eserlerinin görünümünde olması. Kent merkezinde ve ilçelerde aydınlatma, su elektrik ve altyapı sorunların hepsi giderilmesi. Merkez ilçelere kapalı semt pazarları inşa edilmesi. Bölgeye hitap edecek bir hayvan satış ve kesim yeri yapılması. Kentin yeni yerleşim alanları içerisinde yer alan bölgelerde kaldırım, altyapı ve yeşil alan çalışmaları hızlandırılması. Otogar bölgesinde yer alan 3. Sanayi Sitesi ve çevresindeki köylerin boşaltılması, bu alanın imara uygun olarak değerlendirilmesi" denildi.



Teleferik hattı kurulacak

Uzun vadeli projeler içerisinde dikkat çekenler ise şöyle:

"Tematik ve botanik park yapılması. Diyarbakır'ın sembolleri olan Dörtayaklı Minare, Surlar, hanlar ve köprülerin büyük maketleri yapılıp parklara yerleştirilmesi. Bu parkları dolaşacak bir teleferik hattı kurulması. Kentsel dönüşüm projeleri ile Şehitlik, Bağlar, Seyrantepe ve benzeri yerleri ihya edilmesi. Kentsel dönüşüm projesiyle Elazığ ve Sento Caddelerinde uygun yerlere köprülü kavşaklar inşa edilmesi. Dicle nehrinin üzerinde bir baraj yapılarak enerji üretiminin yapılması, elektrik üretebilir pozisyona kavuştuktan sonra bölgeye parklar, yeşil alanlar ve tekne gezileri yapılması. Şehir ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ni bağlayan, yaklaşık 20 bin aracın girişi çıkış yaptığı güzergaha asma köprü inşa edilmesi. Surların onarılması ve korunması."

(EEI-MP-Y)



21.04.2017 16:23:36 TSI

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