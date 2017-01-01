Bursa 23 Nisan'da ulusal egemenlik için yürüyor
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda coşku dolu bir yürüyüşe sahne olacak.
Nilüfer Belediyesi 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da da "Ulusal Egemenliğimiz İçin Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşecek. FSM'deki Akuğur Market karşısında saat 16.00'da buluşacak binler, ellerinde Türk bayrakları ile hep birlikte Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. Yürüyüşün ardından saat 18.00'de Kıraç konser verecek.
(MŞ)
21.04.2017 16:23:46 TSI
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