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SGK' dan Teşvikler ve artı istihdam bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Nakliyecileri Teşvikler ve artı istihdam bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, kurumlarının sağladığı artı istihdam teşvikler kayıt dışı istihdam ve GSS konuları hakkında bilgilendirme çağrısına katıldıkları için Kilisli nakliyecilere teşekkür ettiğini ifade etti. SGK İl Müdürlüğünde görevli Denetmeni Mehmet Yasin Balcı tarafından bilgilendirme yapıldı.

Kilis Nakliyeciler Derneği Başkanı Mahmut Kara ise seminerin çok faydalı olduğunu ve SGK' nın duyarlılığından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

(MAD-SD-Y)



21.04.2017 16:24:13 TSI

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