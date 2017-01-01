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Yozgat Belediyesi şiir sokağı oluşturdu



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi, kent kültürüne katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm il Müdürlüğü'nün bulunduğu Yazar Abbas Sayar Sokağı'nda düzenleme çalışması yaptı. Sokakta, 25 ünlü şairin şiirleri hazırlanan panolara yazılarak şiir sokağı oluşturdu.

'Şiir Kokulu Sokak' sloganıyla Yozgat Belediyesi, Yozgatlı yazar Abbas Sayar'ın ismini verdiği sokakta kültür çalışması başlattı. 25 ünlü şairin şiirlerinin yazıldığı panolar, şiir sokağına asıldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şiir sokağını basın mensuplarına tanıttı.

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk olduğuna değinen Başkan Arslan,"Bu sokakta Türk Edebiyatının değişik safhalarında örnek oluşturmuş şairlerimizin şiirleri var. 25 tane şairin 25 tane şiiri var. Tabi bu sayıyı artıracağız. Başka sokaklara da taşıyacağız. Burası Yozgatlı, ödüllü yazar Abbas Sayar'ın ismini taşıyan sokak. Bu sokak daha öncede kültür sokak olarak bilinen bir sokaktı. Biz burada şiiri yaşatıp 'Şiir Kokulu Sokak' tanımlaması yaptık. Bu sokakta şiir var sloganıyla insanlarımızı şiire davet ediyoruz. Burası üniversite öğrencilerinin ve gençlerin yoğun olarak kullandığı bir sokak. İstedik ki kültür olayına şiire ve edebiyata dikkat çekelim. İnsanlar şiiri hatırlasın ve şiiri okusun. Şehir maddi yapılardan oluşan bir unsur değildir. Şiirin manevi tarafı vardır. Bu ruhu yaşatmamız lazım. Bu da kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla, şiiriyle olur. Biz de belediye olarak şiiri hatırlatmak için böyle bir çalışma yaptık. Zannediyorum Türkiye'de ilk olması sebebiyle bu çalışma ülkeye örnek olacak. Bu da Yozgat için bir ayrıcalıktır" dedi.

Yozgat'ta şiir denince akla bu sokağın geleceğini belirten Arslan, belirli dönemlerde başka şairlerin şiirlerine de şiir sokağında yer vereceklerini söyledi.

(BMG-UY-Y-)



21.04.2017 16:25:43 TSI

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