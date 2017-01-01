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Haykonfed'en Başkan Özdemir'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Haykonfed üyelerini ağırlayan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, hayvanlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlatarak, belediyenin sokak hayvanlarına barınak yapma çalışmalarının sürdüğünü ve hayvanları kısırlaştırmak için bir firma ile anlaştıklarını söyledi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Kurucusu Üyesi ve Anadolufed Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, Anadolufed Başkan Yardımcısı Mücella Çelik ve üyeleri, Gölbaşı Belediyesini ve yapımı devam eden Gölbaşı Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti. Haykonfed, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir 'i makamında ziyaret etti. Haykonfed üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik Gölbaşı'nda yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti. Anadolufed Başkan Yardımcısı Mücella Çelik, "Dönüşler gerçekten çok olumluydu. Bunları gerçekten hayata geçtiğine inanıyorum. Her geçen gün daha güzle şeyler ve daha güzel adımlar atacağımızı düşünüyorum. Eylemler çok önemli, sözlerle sözümüzü aldık. Gölbaşı çok büyük ve güzel bir ilçe, yeterli imkanlar yoktu. Ama şimdi çok daha güzel şeyler yapılıyor. Daha huzurlu, daha güvenli bir ilçe olacağız" dedi.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 16:26:29 TSI

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