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Dicle Elektrik 'İSG WatshApp Şikayet Hattı' kurdu



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DİYARBAKIR (İHA) - İş sağlığı ve güvenliği konusunda 'sıfır tolerans' politikası ile hareket eden Dicle Elektrik Dağıtım, denetim ayağına diğer tüm çalışanları da dahil etmek ve bu sayede bir otokontrol sistemi oluşturmak için 'İSG WatshApp Şikayet Hattı' kurdu.

Kurulan İSG şikayet hattı ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, özellikle de iş kazaları konusunda sıfır tolerans gösterdiklerini belirterek, "Şirket yönetimimizin politikası da bu yöndedir. İş gurubu olarak çok tehlikeli sınıfta yer alan Dicle Elektrik Dağıtım, bütün iş yoğunluğuna rağmen çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini öncelemektedir. Genel Müdürlük olarak sahada, tüm yönetici ve İSG uzmanlarımız ile düzenli olarak denetimlerimizi yapmaktayız. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimize tüm çalışanlarımızı da dahil ederek bir otokontrol sistemi oluşturmak için WatshApp şikayet hattını kurduk. Yönetimin hassasiyeti ve bu konuda aldığı tedbirlerin, çalışanlar tarafından da tam ve eksiksiz olarak uygulandığına emin olmak için bu uygulamayı başlattık. Şirket gündemini, meydana gelen kazalarla değil, bu kazaları önlemeye dönük çalışmalarla işgal etmek istiyoruz" dedi.



Önlem alarak yetiştirilemeyecek iş yok

Yapılan istatistiklerin, iş kazalarının çoğunda kişi ihmal ve kusurunun bulunduğunu ortaya koyduğunu da kaydeden Özmen, "Bu nedenle kurduğumuz 0505 116 63 63 numaralı WatshApp şikayet hattına yapılacak ihbarlarla, bir çok arkadaşımızın iş kazalarının yanında, trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklanan kazalara maruz kalmasını önleyebiliriz. Unutmamak gerekir ki gerekli önlemler alınarak yetiştirilemeyecek iş yoktur. Ancak ihmal sonrası geri gelmeyecek hayatlar, uzuvlar ve güzel günler olabilir" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



21.04.2017 16:27:01 TSI

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