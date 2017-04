YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tok, koltuğunu Minik Çınar'a devretti

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak koltuğunu anaokulu öğrencisi Çınar Soytürk'e devretti

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencisi Çınar Soytürk, Başkan Erdoğan Tok'un yerine başkanlık koltuğuna oturarak bir takım isteklerde bulundu. Başkan Tok'un koltuğuna oturan Soytürk, ilk yapacağı hizmetin her sokağa bir çocuk parkı yapmak olduğunu söyledi.

Başkan Tok, Zübeyde Hanım Anaokulu minik öğrencileri makamında ağırladı. Makam koltuğuna anaokulu öğrencisi Çınar Soytürk'ü oturtan Başkan Tok, "Geleceğin büyükleri değerli yavrularımızın her birini ileride başarılı, bilim, ilim ve irfanla yoğrulmuş, vatanına faydalı bireyler olarak görmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Minik misafirleriyle tek-tek sohbet ederek onlarla ilgilenen Başkan Tok, makam koltuğunu devrettiği minik öğrenci Çınar'ın projelerini dinledi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un koltuğuna oturan Çınar ilk yapacağı hizmetin her sokağa bir çocuk parkı yapmak olduğunu kaydetti. Başkanlık makamında neşeli anların yaşanmasına neden olan minik Çınar, "Bizler için yaptığınız parkları kullanıyoruz. Erdoğan amca, bize yaptığınız her şey için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dünyada ilk ve tek çocuklara adanmış bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunun altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "23 Nisan hepimiz için büyük bir gurur günüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu vesileyle tüm hizmetlerimizi yavrularımızı gülümsetebilmek için planlıyoruz. Bu düşünceyle çok kısa bir sürede 43 park ve 10 halı saha yaptık. Mete Adanır Spor Salonumuz başta olmak üzere bütün kültür merkezlerimizde yüzlerce evladımız spor yaparak sağlıklı büyüyor. İLKEM Etüt Merkezlerimizde binlerce çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımızı yarınlara donanımlı, her sene geleneksel hale getirdiğimiz kitap fuarları, geziler ve birçok sosyal aktivite ile özgüveni yüksek, dinine ve vatanına bağlı bireyler olarak yetişiyoruz. Çocuklarımıza verdiğimiz değerleri projelerimizde hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

