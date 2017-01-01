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Germir İlkokulu restore edildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Germir Mahallesinde Cuma namazı sonrası mahalle halkı ziyaretinde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden olan Germir İlkokulunun restore edilerek kente kazandırıldığını söyledi.

Sultan Reşad Döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından 1911 yılında inşa edilen Germir İlkokulunun sanat tarihi açısından önemli olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleştirilen binanın, Tarihi Kentler Birliği tarafından da sivil mimari çalışma projesi ile ödüle layık bulunduğunu kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, restorasyona dair şu bilgileri verdi:

"Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıları günümüz hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar çalışması tamamlanan 18 eserden 7'si ödül almıştır. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Germir Mahallesinde yer alan Germir İptidai Mektebi (İlkokulu)'ndeki aslına uygun onarım çalışmamız tamamlanmıştır. Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu Kültür mirası için önem arz etmektedir. Germir İptidai Mektebi binamız bundan böyle köy odası, köy müzesi ve kütüphane olarak hizmet verecektir. Kayserimize ve Anadolu kültür mirasına hayırlı olsun."

Germir İlkokulu binası tanıtım törenine; Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

(SK)



21.04.2017 16:30:23 TSI

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