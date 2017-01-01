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Erciyes Kış Turizm Merkezinin ekonomiye katkılarına dair konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından 'Erciyes Kış Turizm Merkezinin Kayseri ve Ülke Ekonomisine Katkıları^' konulu konferans düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Erciyes Kış Turizm Merkezinin Kayseri ve ülke ekonomisine katkısı hakkında bilgi veren Dr. Murat Cahid Cıngı, son yıllarda ülkemizin sahip olduğu güzelliklerin kullanılabilmesi için Turizm Bakanlığının projeler ürettiğini söyledi.

Cıngı, "Ülkemizin yüzde 70'lik kısmı dağlarla kaplıdır. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgemiz dünyanın en önemli kış turizm bölgesi olarak bilinen Avusturya'dan çok daha büyük potansiyele sahiptir. 2011 yılından itibaren Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapılan araştırmalar sonucunda Erciyes Dağı'nın kayağa elverişli bir bölge olduğu belirlendi. Biz de Erciyes A.Ş. olarak yerli ve yabancı birçok turisti çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından konferans sona erdi.

(SK)



21.04.2017 16:34:27 TSI

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