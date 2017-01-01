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Vali Azizoğlu'ndan 23 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Vali Seyfettin Azizoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu düşüncelere yer verdi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, korunması ve yaşatılması için de, yüce Türk Milleti'ne emanet ettiği, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşını oluşturan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kenetlenerek kutlamaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşuna giden yolda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla devam eden sürecin, Türk milletinin tüm bireylerinin yaşamında seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bu süreç Kurtuluş Savaşımızın, zafere ulaşılması ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlanmıştır.

UNESCO'nun 1979 yılını Dünya Çocuk yılı olarak ilan etmesiyle, 38 yıldan beri bu bayram dünya çocuklarıyla bir arada büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve coşkulu gün nedeniyle, bizlere bu günleri armağan eden, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu vesileyle, Erzurum halkının ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

(ERZ-AA-Y)



21.04.2017 16:34:56 TSI

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