YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ESOB Başkanı Konak'tan 23 Nisan'ı kutladı

ESOB Başkanı Konak'tan 23 Nisan'ı kutladı



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Pazar günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.

Başkan Konak, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluş yıl dönümü vesilesiyle milli iradenin gücünü ve öneminin bir kez daha idrak edildiğini belirtti. Başkan Konak, "Bağımsız, gücünü milletinden alan bir devlet anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran aziz iradenin tüm dünyaya nam salmış, muhteşem bir eseridir. Bu eser uğruna vatan savunmasında inanç ve kararlılıkla canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Onların bu kutsal emanetini gelecek nesillere en güzel şekilde taşıma idealiyle, durmaksızın çalışmak müşterek vecibemizdir. Milletimize özgü bir şekilde tüm dünya çocuklarını kucaklayan bu bayram vesilesiyle, başta hemen yanı başımızdaki Suriye'de yaşanan acı tablo olmak üzere dünyadaki tüm zulüm ve sefalet görüntülerinin bir an evvel silinmesi, yaraların bir an evvel sarılması en büyük temennimizdir. Ülkemizde her yıl 23 Nisan'da gözler önüne serilen dünya çocuklarının kardeşliğinin, tüm dünya ülkelerine örnek olması dileğiyle; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, Birinci Meclis'in kurucu üyeleri ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

(HK-GC-



21.04.2017 16:37:53 TSI

NNNN