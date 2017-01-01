21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOB Başkanı Konak'tan 23 Nisan'ı kutladı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:29
ESOB Başkanı Konak'tan 23 Nisan'ı kutladı

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Pazar günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açıklama yaptı.
Başkan Konak, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluş yıl dönümü vesilesiyle milli iradenin gücünü ve öneminin bir kez daha idrak edildiğini belirtti. Başkan Konak, "Bağımsız, gücünü milletinden alan bir devlet anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran aziz iradenin tüm dünyaya nam salmış, muhteşem bir eseridir. Bu eser uğruna vatan savunmasında inanç ve kararlılıkla canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Onların bu kutsal emanetini gelecek nesillere en güzel şekilde taşıma idealiyle, durmaksızın çalışmak müşterek vecibemizdir. Milletimize özgü bir şekilde tüm dünya çocuklarını kucaklayan bu bayram vesilesiyle, başta hemen yanı başımızdaki Suriye'de yaşanan acı tablo olmak üzere dünyadaki tüm zulüm ve sefalet görüntülerinin bir an evvel silinmesi, yaraların bir an evvel sarılması en büyük temennimizdir. Ülkemizde her yıl 23 Nisan'da gözler önüne serilen dünya çocuklarının kardeşliğinin, tüm dünya ülkelerine örnek olması dileğiyle; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, Birinci Meclis'in kurucu üyeleri ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.
(HK-GC-

21.04.2017 16:37:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESOB Başkanı Konak'tan &quot;Miraç Kandili&quot; mesajı
YEREL

ESOB BAŞKANI KONAK'TAN "MİRAÇ KANDİLİ" MESAJI
Sokak hayvanları için su ve mama makineleri
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMA MAKİNELERİ
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI

Osman Attila ölümünün 39. yıl dönümünde anıldı
YEREL

OSMAN ATTİLA ÖLÜMÜNÜN 39. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
55 çiftçi ile &quot;Bireysel Sulama Desteklemeleri&quot; sözleşmesi imzalandı
YEREL

55 ÇİFTÇİ İLE "BİREYSEL SULAMA DESTEKLEMELERİ" SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Fatmanur Karayiğit Türkiye şampiyonu oldu
YEREL

FATMANUR KARAYİĞİT TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Dr. Yemenici Ebeler Haftasını kutladı
YEREL

DR. YEMENİCİ EBELER HAFTASINI KUTLADI
Başkan Konak'dan, Başkan Yörük'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN KONAK'DAN, BAŞKAN YÖRÜK'E ZİYARET
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı
YEREL

UYDU VERİCİSİ TAKILAN KIZILGEYİKLER DOĞAYA SALINDI
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI

EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı