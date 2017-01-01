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Başkan Büyüksimitci '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayramı'nı kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şunlara yer verdi:

"23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir başlangıcı ifade eden gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz.

Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu vesile ile mili egemenlik mirasını devralacak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anar, selam ve saygılarımı sunarım."

(SK)



21.04.2017 16:38:16 TSI

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