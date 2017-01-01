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Büyükşehir'den "Konya'da Bahar" isimli ödüllü fotoğraf yarışması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bahar ayları ile birlikte tarihi mekanları, yeşil alanları ve şehir girişleri ile rengarenk görüntüye bürünen Konya'daki güzelliği ortaya çıkarmak amacıyla 'Konya'da Bahar' isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da yaşanan bahar güzelliğini ortaya çıkarmak amacıyla Konya'da Bahar isimli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Bahar ayları ile birlikte tarihi mekanları, yeşil alanları, şehir girişleri, refüjleri, şehir merkezi ve bütün mahallelerinde rengarenk bir görüntüye bürünen Konya'da düzenlenen yarışma ile şehrin ve insanının ilkbahar coşkusunun yansıtılması hedefleniyor. Amatör veya profesyonel herkese açık olacak "Konya'da Bahar" isimli ödüllü fotoğraf yarışmasına her yarışmacı en fazla 4 fotoğraf ile başvurabilecek. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül almış fotoğrafların gönderilemeyeceği yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, http://konyadabahar.konya.bel.tr adresine çevrimiçi yüklenecek. Alanında uzman akademisyen ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 5 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye gider eser sahipleri, 18 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Yarışmada birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira ödül verilirken; mansiyon ödülleri 500, sergileme ödülleri 100 lira olacak. 15 Mayıs Salı akşamına kadar başvuruların alınacağı yarışmanın şartnamesine ve konuyla ilgili detaylı bilgiye http://konyadabahar.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(AH-Y)



21.04.2017 16:41:13 TSI

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