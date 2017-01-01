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Gölbaşı Belediyesinde koltuklar koltuğunu çocuk başkan devretti

21 Nisan 2017 Cuma, 16:34
Gölbaşı Belediyesinde koltuklar koltuğunu çocuk başkan devretti
Gölbaşı Belediyesinde koltuklar koltuğunu çocuk başkan devretti

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde TOKİ İlkokulu 5.sınıf Öğrencisi Meral Eda Darğın, Belediye Başkan Vekili Fatih Sarıkaya'nın koltuğunu devraldı.
Belediye Başkan Vekili Fatih Sarıkaya, çocuk başkan Darğın'a belediye çalışmaları ile ilgili herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsa, gerekli birim müdürlüklerini buradan arayarak çözülmesi için talimat verebileceğini söyledi. Programın devamında çocuk başkan Meral Eda Darğın, Belediye Başkan Fatih Sarıkaya'ya bazı sorular sordu. Çocuk Başkan Meral Eda Darğın, Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdür Vekili Hasan Uyanık ile görüşerek okul bahçelerinin etrafına tel çitlerin tamir edilerek tekrardan yapılmasını, okul bahçesinin yeşillendirilmesini ve okula bank gönderilmesini talep etti.
Belediye Başkan Vekili Fatih Sarıkaya ise burada yaptığı konuşmada belediye olarak okullara her zaman destek verdiklerini bilgisini vererek TOKİ Okulu için de gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
(CK-SD-Y)

21.04.2017 16:42:25 TSI
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