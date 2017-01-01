21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Akdoğan'dan minik öğrencilere alışveriş merkezi müjdesi

21 Nisan 2017 Cuma, 16:36
Başkan Akdoğan'dan minik öğrencilere alışveriş merkezi müjdesi
Başkan Akdoğan'dan minik öğrencilere alışveriş merkezi müjdesi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, sosyal bilgiler dersi kapsamında Belediyeyi ziyaret eden ve birimleri gezerek çalışma sistemleri hakkında bilgi alan Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu öğrencilerini Belediye Meclis Salonunda ağırladı.
Minik öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akdoğan, Niğde'ye 2 yıl içinde Alışveriş Merkezi (AVM) yapılacağı müjdesini verdi.
Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamında Niğde Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Belediye Başkanlığı bünyesindeki birimleri gezen öğrenciler, belediye hizmetlerinin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise Belediyeyi ziyaret eden minik öğrencileri Belediye Meclis Salonunda ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan Başkan Akdoğan'a bir öğrenci de çocukların belediyeden taleplerini içeren bir mektup verdi. Başkan Akdoğan, mektubu inceleyeceğini ve mektubun içeriğindeki talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini ifade etti.
Bir öğrencinin "Niğde'ye AVM yapılacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Akdoğan, "Aslına bakılırsa AVM yapılması belediyelerin görevi değildir. Ancak biz Niğde Belediyesi olarak ilimize bir AVM yapılmasını teşvik ediyoruz. Bu konuda yap-işlet-devret modeli ile bir AVM yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ümit ediyorum ki 2019 yılının sonuna kadar Niğde'miz bir AVM'ye kavuşur" dedi. Müjdeyi alan öğrenciler Başkan Akdoğan'ı uzun süre alkışladı.
Akdoğan, ziyaretlerinden dolayı Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu öğrencilerine teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. Minik ziyaretçilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Akdoğan günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SK)

21.04.2017 16:43:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Akdoğan'dan siyasi parti ve STK'lara teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN'DAN SİYASİ PARTİ VE STK'LARA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Akdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI FARUK AKDOĞAN;
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI FARUK AKDOĞAN;
Niğde'deki belediye başkanına silahlı saldırı
YEREL

NİĞDE'DEKİ BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Niğde'de belediye başkanına silahlı saldırı
YEREL

NİĞDE'DE BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI
Niğde'de kafe ve eğlence merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı
YEREL

NİĞDE'DE KAFE VE EĞLENCE MERKEZLERİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI
Avrupa'dan gelen misafirlere Gümüş İşlemeciliğini tanıttılar
YEREL

AVRUPA'DAN GELEN MİSAFİRLERE GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİNİ TANITTILAR
Altunhisar'da 1 buçuk milyon ağaç dikildi
YEREL

ALTUNHİSAR'DA 1 BUÇUK MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ
iğde'de genç çiftçi desteklemesine bin 500 kişi başvurdu
YEREL

İĞDE'DE GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEMESİNE BİN 500 KİŞİ BAŞVURDU
Niğde Belediyespor'un Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya görevini bırakıyor
YEREL

NİĞDE BELEDİYESPOR'UN KULÜP BAŞKANI YAKUP YERLİKAYA GÖREVİNİ BIRAKIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı