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Reflektörsüz ve yanardöner ışığı bulunmayan traktörlere geçit verilmeyecek



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, trafik güvenliği açısından yanar döner ışığı ve reflektörü bulunmayan traktör sürücüleri hakkında yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, gece saatlerinde traktör römorklarında reflektörlerin bulunmamasından dolayı her yıl birçok ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı söyleyerek, trafik güvenliği açısında reflektörü bulunmayan taraktör sürücüleri hakkında işlem yapacaklarını kaydetti. Müdür Patat, "Bazı traktör sürücüleri traktör römorklarında yolcu taşımacılığı yapıyordu ve bizlerde buna zaten müsaade etmiyorduk. Traktör kasasında mal taşınır can taşınmaz. Traktör kasası mal taşımacılığı için yapılmıştır yolcu taşımacılığı için değil. Bazen traktörlerin lastik kısımlarının kenarlarına oturma konuları oluyor. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Traktörlerimizde yanar döner sarı ışıkları olmayan traktörlerimize gereken işlemi uygulayacağız, mutlaka ışığın olmasını istiyoruz. Aynı zamanda traktör römorkla seyir halindeyse römorklarda da mutlaka reflektörün olması lazım. Bizim bu konular üzerinde uygulamalarımız var ve bu uygulamalar aralıksız bir şekilde devam edecek. Önce traktör sürücülerimize uyarılarda bulunacağız ama uyarılara uymayan sürücülerimize ise gerekli ceza uygulaması gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 16:45:40 TSI

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