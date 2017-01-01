Sivasspor, Eskişehir'e gitti
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivasspor, Eskişehirspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kente gitti.
TFF 1. Lig'in 29. hafta maçında Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Sivasspor 22 kişilik kadro ile Sivas'tan ayrıldı. Bugün saat 15.15'te kulüp tesislerinden ayrılan kırmızı-beyazlı ekip Nuri Demirağ Havaalanı'ndan uçakla İstanbul'a gittikten sonra karayolu ile Eskişehir'e geçecek.
Kırmızı-beyazlı ekibimizin Eskişehirspor maç kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Tolgahan Acar, Muhammed Burak Yıldız, John Boye, İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Cebe, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen, Dejan Kelhar, Ümit Karaal, Ziya Erdal,"Yiğit İncedemir, Adem Koçak, Burhan Eşer, Leandro Barrios, Galip Güzel, Hakan Arslan, Kerim Avcı, Emre Kılınç,Ergin Keleş, Tunahan Nazlı"
(UY-Y-)
21.04.2017 16:51:21 TSI
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