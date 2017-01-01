21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Çocukların 23 Nisanı coşkuyla kutladı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:44
Çocukların 23 Nisanı coşkuyla kutladı
Çocukların 23 Nisanı coşkuyla kutladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehit Adem Yavuz İlk Okulu 3/A sınıfı öğrencilerinin yaptığı etkinlik ve gösteri büyük ilgi gördü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehit Adem Yavuz İlk Okulu 3/A sınıfı öğrencilerinin yaptığı etkinlik ve gösteri büyük ilgi gördü. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Şehit Adem Yavuz İlk Okulu Müdürü Mehmet Fatih Yılmaz, diğer okul idarecileri ve öğretmenler ile öğrenci velileri katıldı. Şehit Adem Yavuz İlk Okulu 3/A sınıfı öğrencilerinin, haftalar öncesinden sınıf öğretmeni Gülsüm Kayacan tarafından eğitime alınan öğrenciler, etkinlik gününde ise yaptıkları gösterilerle büyük alkış aldılar. Bu arada, öğrenciler yaptıkları gösterilerle moral buldu.
(SD-Y)

21.04.2017 16:51:51 TSI
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