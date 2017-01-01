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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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10 yıl görev yaptığı hastaneye duygusal veda etti

21 Nisan 2017 Cuma, 16:45
10 yıl görev yaptığı hastaneye duygusal veda etti
10 yıl görev yaptığı hastaneye duygusal veda etti

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde 10 yıl görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr .Halil Kaygusuz için veda yemeği düzenlendi.
2007 yılından bu yana Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinde görev yapan İç Hastalıkları Uçmanı Dr. Halil Kaygusuz, İstanbul'da başka bir hastanede göreve başlaması nedeniyle veda yemeği düzenlendi. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'nde gerçekleştirilen veda yemeğinde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Dr. Altıkulaç, Kaygusuz'a yeni görevinde de başarılar diledi.
Veda yemeğinde zaman zaman duygusal anlarda yaşandı.
(Vİ-RFK-Y)

21.04.2017 16:53:04 TSI
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