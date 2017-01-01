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Yeni stadın altyapısına SASKİ güvencesi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Yeni Sakarya Stadyumunda yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, "Dr. Rüstem Keleş, "SASKİ olarak her gün bir yenisini eklediğimiz önemli projelerle şehrimizin altyapı geleceğini inşa ediyoruz. Yeni içme suyu ağları, kanalizasyon hatları, yağmursuyu hatları, arıtma tesisleri, barajlar HES'ler inşa ederek şehrimizi sağlam altyapı ile buluşturuyoruz. Sakarya'da sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Yeni Sakarya Stadyumu için de SASKİ olarak modern bir altyapı inşa ediyoruz" diye konuştu.

Yeni Sakarya Stadyumu altyapısının yakında hazır olacağını dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Bugüne dek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu, sporun her zaman yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Biz de kurum olarak stadyumun altyapısını inşa ederek şehrimizin spor geleceğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Yeni Sakarya Stadyumu için başlattığımız proje kapsamında 3 kilometrelik içme suyu hattı, yaklaşık 1 kilometrelik kanalizasyon ve yine 1 kilometrelik yağmursuyu hattı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kısa süre içerisinde stadyumumuzun içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı tamamlanmış olacak. SASKİ olarak yeni inşa edilen son derece modern stadyumu modern bir altyapı ile buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

(RŞ-RFK-Y)



21.04.2017 16:53:22 TSI

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