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Mehmetçik Vakfı'ndan ETSO'ya ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

ETSO Genel Sekreteri Av. Harun Delibaş ile Vakfın Şehit Aileleri, Gazi ve Engelli İşleri Uzmanı Emekli Astsubay Başçavuş Mustafa Kaytaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı, Mehmetçik Vakfı olarak Erzurum'da yürüttükleri faaliyetlerle ilgili Meclis Başkanı Özakalın'a bilgi verdi. Mehmetçik Vakfı'nın çok önemli bir misyon yüklendiğini dile getiren Topdağı, vakfın öncelikli görevinin; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak, gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunmak ve söz konusu Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağlamak olduğunu ifade etti.

Vakfın, sürekli yaptığı yardımlar ve bir defaya mahsus olarak yaptığı yardımlarla ilgili bilgi veren Emekli Albay Topdağı, son yıllarda vakfa yapılan kurban bağışlarında artış olduğunu belirterek, Erzurum'da yüzde 44, bölge sorumluluk alanında ise yüzde 36'lık bir artış olduğunu ancak genel bağışlar açısından arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, vakfın özverili çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını ifade ederek, toplumun bu konuda daha duyarlı davranması için eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Mehmetçik Vakfı'nın şehit, malul ve gazi yakınları ile büyük ve güçlü bir aile olduğunu kaydeden Özakalın, herkesin gücü ve imkanı nispetinde bu ailenin bir ferdi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, Mehmetçik Vakfı Temsilcisi Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın'a hatıra pulu hediye etti. Meclis Başkanı Özakalın da, Topdağı'na ziyaretin anısına plaket takdim etti.

(ERZ-AT-Y)



21.04.2017 16:54:17 TSI

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