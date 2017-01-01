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Osmangazi'den camilere hizmet eli

21 Nisan 2017 Cuma, 16:47
Osmangazi'den camilere hizmet eli
Osmangazi'den camilere hizmet eli

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin camilere desteği devam ediyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından daha önce çevre düzenlemesi yapılan, abdest alma yerleri ve tuvaletleri yenilenen Hocahasan Camii, Vakıflar İl Müdürlüğü tarafından restore edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, restore edilen camiinin açılış törenine katıldı.
Osmangazi Belediyesi olarak manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Dündar, "Hocahasan Camii'nin çevre düzenlemesi yaptık. Abdest alma yerleri ve tuvaletleri yeniledik. Vakıflar İl Müdürlüğü de caminin restorasyonunu gerçekleştirdi. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl Altıparmak bölgesinde yer alan Şahabettin Paşa Camii'nin de bakım ve tadilatını yaparak, birtakım ihtiyaçlarını giderdik. Ardından Vakıflar İl Müdürlüğü bu caminin de restorasyonunu yaptı. Biz bir adım atıyoruz, Vakıflar İl Müdürlüğü de buna katkı koyuyor. Böylece camilerimiz güzelleşiyor. Kemerçeşme Camii'nin etrafındaki binaları kamulaştırarak yıktık ve caminin çevresini açtık. Bizim bu çalışmamızın sonrasında hayırsever bir vatandaşımız ve mahalle sakinleri, caminin yıkılıp daha büyüğünün inşa edilmesi için çalışma başlattı. Biz de kendilerine destek olduk ve şuan cami yıkılarak yenisi inşa ediliyor. Çevre düzenlemesi ve dış cephe yenilemesi çalışmalarının dışında, ilçemizdeki tüm camilerimizin temizliklerini yapıyor, park ve bahçelerini yürütülen çalışmalarla güzelleştiriyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

21.04.2017 16:54:39 TSI
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