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Doğa severler Karacabey'de buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile 'Leylek Köyü' Eskikarağaç Mahallesinde gerçekleştirilecek olan ve 3 gün süresince, kuşlar ve doğa üzerine yapılan araştırmaların, projelerin ve eğitimlerin verileceği '18. Ulusal Kuş Konferansı' başladı.

Her yıl farklı bir şehirde düzenlenen, araştırmacılar, akademisyenler, kuş gözlemcileri, yerli ve yabancı doğa bilimcileri ile doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta kuşlar ve doğanın korunması ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındı.

Konferansa, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Başkanı Doç.Dr. Erhan Yaslıoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, DKMP Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topçu, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, akademik eğitmenler ve öğrencileri, doğa gönüllüleri, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, Uluabat Gölü içerisinde yer alan Eskikaraağaç Mahallesinin Türkiye'de leyle koruma çalışmalarının başladığı ve en başarılı olduğu yer olduğunu vurguladı.

Kılıç, "12 yıldır her yıl leylek festivali düzenlenen Eskikaraağaç Mahallesi bize kuşlarla birlikte uyum içinde yaşanabileceğini gösteriyor. Konferansta bu yıl, Uluabat Mahallesi ve leylekler, coğrafya ve kuşlar, türler, kuşlar için aktivizim, doğa kültürü ve kuş fotoğrafçılığı bulunuyor. 10 ayrı oturumda yer alan 44 konuşmacı Türkiye'nin son 50 yılına tanıklık etmiş çok değerli insanlar. Konferansın amacı kuşaklar arası tecrübeyi, bilgiyi ve görgüyü aktarabilmek. Sadece kuş gözlemcilerini değil doğanın korunmak zorunda olmadığı bir gelecek için emek veren bütün doğaseverleri buluşturabilmek" dedi.

Böyle bir organizasyon için Karacabey'in tercih edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Göreve geldiğimizden buyana kendimize bir yol haritası belirledik. '3T' tarım, turizm ve teknoloji vizyonu olması gerekir dedik. Biz daha önce ilçemizin güzelliklerinin farkında değildik. Karacabey'de turizm adına başka ne olabilir dedik. İlk olarak bunları Karacabeylilere tanıtalım istedik. Daha sonra Bursa'ya ve Türkiye'ye hatta dünya ya tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. İsmet Arıcı ve eşi doğa gönüllüsü Franziska Arıcı ile birlikte Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 'Leylek Köyü' Eskikaraağaç Mahallesindeki leylekler için yaptıkları çalışmalardan ve ilçedeki doğa hakkında sunum yaptı.

Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile 'Leylek Köyü' Eskikarağaç Mahallesinde gerçekleştirilecek olan ve 3 gün süresince, kuşlar ve doğa üzerine yapılan araştırmaların, projelerin ve eğitimlerin verileceği 18. Ulusal Kuş Konferansı 23 Nisan Pazar günü Longoz Ormanları gezisiyle son bulacak.

(AT-MA)



21.04.2017 16:55:09 TSI

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