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Sözlü: "Hedeflerinizi yüksek tutun"



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık makamını beşinci sınıf öğrencisi Deniz Aktolga'ya bıraktı.

Başkanlık makamında koltuğunu beşinci sınıf öğrencisi Deniz Aktolga'ya bırakan Başkan Sözlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını omuzlarında taşımaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık makamı koltuğunu Vakıfbank Ortaokulu öğrencisi Deniz Aktolga'ya bıraktı. Başkanlık makamında oturan Deniz Aktolga, öğrencisi olduğu Vakıfbank Ortaokulu için bir takım eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Aktolga'nın talimatlarının acilen yerine getirileceğini ifade eden Başkan Sözlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Atatürk'ün bu bayramı armağan ettiği çocuklara bırakmaktan memnun olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine bağlı bir belediye başkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidecek çocukların yetişmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, Türk Milleti'nin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, Türk çocuklarının ailelerine, memleketlerine faydalı bireyler olmasını dilediğini, hayallerini, hedeflerini hep yüksek tutmalarını gerektiğini aktardı.

Çocuklara armağan vererek uğurlayan Başkan Sözlü, çocukları makamda görmenin kendisini Türkiye'nin geleceği için ümitlendirdiğini ifade etti.

(ADN-Y)



21.04.2017 16:56:59 TSI

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