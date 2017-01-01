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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi

21 Nisan 2017 Cuma, 16:50
Aydın Jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi
Aydın Jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Aydın Jandarma Komutanlığı personeline yönelik, ilk yardım eğitimi verildi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Biriminin, İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenlediği Temel İlk Yardım Eğitimi 04-05 Nisan, 11-12 Nisan ve 18-21 Nisan 2017 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı Eğitim Salonunda yapıldı.
Aydın Jandarma Komutanlığı personeline yönelik verilen eğitim boyunca, Genel İlk Yardım Bilgileri, Olay eri ve Hastanın Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kırık Çıkık Burkulmalarda ilk yardım konularında eğitim düzenlendi. Eğitim Aydın Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi.
(OD-İK)

21.04.2017 16:58:22 TSI
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