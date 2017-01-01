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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Çorumlular yemeğinde şehitler için dua okundu

21 Nisan 2017 Cuma, 16:51
Çorumlular yemeğinde şehitler için dua okundu
Çorumlular yemeğinde şehitler için dua okundu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Körfez Çorumlular Platformu 61.toplantısını Akçay'da yaparken, eğlence yapılmadı ve şehitler için dua okundu. Hemşerilerine teşekkür eden Platform Başkanı İsmail Eker, şehit ailelerine başsağlığı diledi.
Körfez Çorumlular Platformunun 61.toplantısı Akçay'da yapılırken, şehitler nedeniyle eğlence yapılmadı. 60 kişinin katıldığı toplantının açılışında bir konuşma yapan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, şehitler nedeniyle hüzünlü olduklarını söyledi. Platformun 5 yılı doldurduğunu anlatan İsmail Eker, "Bu gün 61. toplantımızı yapıyoruz. Şehitlerimiz nedeniyle eğlence bölümünü iptal ettik. Hemşerilerimizin üzüntülü ve sevinçli günlerinde hep birlikte olmaya gayret ediyoruz. Üzüntülerde ve sevinçlerde hep birlikteyiz. Şehitlerimize rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yemeğimize katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(FT-EME)

21.04.2017 16:58:53 TSI
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