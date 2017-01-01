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Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Ekipleri'nce 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki ticareti yaptıkları yönündeki bir ihbarı değerlendiren KOM Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce düzenlenen eş zamanlı operasyonda Milas, İzmir ve Aydın'da E.Ö., S.B., F.M. ve Y.M. gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak içki de ele geçirilmişti.

Kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltındaki işlemlerin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ÇP-İK)



21.04.2017 16:59:39 TSI

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