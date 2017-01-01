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Makam Arif'e teslim



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, makamını 11 yaşındaki Arif Kerem Bakır'a devretti.

23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı'nın koltuğuna oturan 11 yaşındaki Arif Kerem Bakır, "Çok geniş kapsamlı kitap fuarlarını Balıkesirlilerle buluşturacağım" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Pazar günü gerçekleştirilecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" öncesi koltuğunu temsili olarak 11 yaşındaki Altıeylül Kuvayı Milliye Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Arif Kerem Bakır'a devretti. Makam koltuğuna oturan Bakır'ın ilk talimatı, İl Milli Eğitim Müdürü'ne okullarda gördüğü eksiklerin giderilmesi yönünde oldu. Ziyaretçilerine kapıda karşılayan Vali Ersin Yazıcı'ya Altıeylül Kuvayı Milliye Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Yıldız bir buket çiçek vererek, çocuklara gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Yazıcı, çocuklara eğitimin önemini anlattı. "Kitaplar her zaman aklınızda ve kalbinizde bulunsun" diyen Vali Yazıcı, çocuklarla daha sonra çeşitli konularda fikir alış verişinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili Vali olarak makam koltuğuna oturan Arif Kerem Bakır yaptığı konuşmasında, "Tüm dünya ve Türkiye'deki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Burada olmak çok güzel ve gurur verici. Bu güzel ilin valisi olarak benim ilk talebim il milli eğitim müdürlüğümüzden olacak. Ben kitap okumayı seviyorum. Herkesin de okumasını isterim. Balıkesir'de çok geniş kapsamda kitap fuarlarının açılmasını istiyorum. Özellikle öğrenciler arasında kitap okuma oranının artmasını diliyorum" dedi.

Çocukları kabulünde konuşan Vali Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla öğrencileri valilikte ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek bayramlarını kutladı. Vali Yazıcı, çocuklarla birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, ''Sizler geleceğimizi simgeliyorsunuz. Gelecek nesillerin daha mutlu yaşaması arzusundayım. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Önemli günlerin arifesinde gerçekleştirilen bu ziyaretin, gelecekte bu görevlere gelerek bu bayrağı devralacak çocuklar açısından bir nevi prova olduğunu belirten Vali Yazıcı, çocuklara güzel bir gelecek için iyi dileklerde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, 5. sınıf öğrencilerinden temsili Vali olan Arif Kerem Bakır ve 5.sınıf öğrencileri Elif Yıldız, Hayrunisa Çakır ile sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Daha sonra Vali Yazıcı tarafından konuk öğrencilere verilen çeşitli hediyelerin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

(TS-



21.04.2017 17:00:03 TSI

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