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Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı



HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de umuma açık alanlarda yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yeri, zamanı, usul ve şartları, düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları, yetkili merciin yasaklama ve erteleme halleri, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerinin düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halkoylaması sonuçlarına istinaden marjinal gruplar tarafından mühürsüz oy kullanımının provoke edilerek kaos oluşturmaya yönelik eylem arayışlarında olacakları, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bahane edilerek öncesinde ve sonrasında sokak eylemlerinin tırmandırılabileceği, ayrıca ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilmek suretiyle toplu olarak yapılacak etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların yapılabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu nedenle; ilimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Anayasamızda kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte; ilimizin tamamında yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 21 Nisan ile 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında valiliğimizin 20/04/2017 tarih ve 213 sayılı olurları ile yasaklanmıştır" denildi.

(FT-MSA-Y)



21.04.2017 17:02:27 TSI

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