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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Yılmazer koltuğunu öğrenciye devretti

21 Nisan 2017 Cuma, 16:58
Başkan Yılmazer koltuğunu öğrenciye devretti
Başkan Yılmazer koltuğunu öğrenciye devretti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Tepebaşı Aktar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Çapoğlu'na devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tepebaşı Aktar İlkokulu Müdürü Tevfik Çakmak, Öğretmen Ruhen Akkaya ve öğrenciler Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenci Erva Çapoğlu Tepebaşı Aktar İlkokulu öğrencisi arkadaşlarının isteklerini dinledi. Belediye Başkan Yardımcıları İsa Sezer ve Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın'a istekler hakkında talimatlar verdi. Ardından Temsili Başkan Erva, Sapanca'da çocukların mutlu olduğu çalışmalar yapıldığını belirterek, Başkan Yılmazer'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Çocukların bayramını kutlayan Yılmazer, eğitime verdiği önemi ifade ederek, şehrin gelişimi için gayret içerisinde olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı Yılmazer, "Okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin gelmelerinden çok mutlu oldum. Türkiye'mizin geleceği bu pırıl pırıl gençlerimizin bugünden kendilerini ifade edebilme yeteneğini bu kadar geliştirmiş olmaları ve kendilerine olan bu özgüvenin bu kadar yüksek olmasının biz de mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bütün ülkemize, milletimize, çocuklarımıza ve bütün Türk dünyasına ve bütün dünya çocuklarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(RŞ-RFK-Y)

21.04.2017 17:05:43 TSI
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