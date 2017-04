YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 23 Nisan'ı kutladılar

İlker Uyar - Behzat Akcan - Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'da protokol üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak birlik beraberlik mesajları verdi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yayımladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 97'inci yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diyerek başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir bağımsızlık mücadelesi veren milletimizin 23 Nisan 1920'de 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kurduğu TBMM,Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelini oluşturmuştur. Büyük Atatürk'ün TBMM'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir. Ne mutlu, 23 Nisan gününü hem ülkemiz hem de dünya çocukları sevgi, dostluk, barış ve kardeşlik bayramı olarak yaşatmaktadırlar. En değerli varlıklarımız çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyor, Manisamız, ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına, çok değerli Manisalılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



"Emperyal güçlere karşı gösterilen en net adımdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ergün, "23 Nisan 1920'de Türk Milleti, iradesinin ve egemenliğinin göstergesi olarak Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Bu tarih, o dönem ülkemizi işgal eden düşman ve emperyal güçlere karşı gösterilen en net ve kararlı adımdır. 23 Nisan 1920 tarihi, Mondros Mütarekesine boyun eğilmeyeceğinin yüce Türk milletince ilanıdır. O açıdan 23 Nisan 1920, şanlı Türk tarihinde önemli bir yer tutar" dedi.



"Atatürk emsalsiz bir liderdir"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünyada emsalsiz bir lider olduğunu belirten Başkan Ergün şunları söyledi: "Atatürk'ün izinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizle çağdaş eğitimi, Atatürk, vatan ve bayrak sevgisi aşıladığımız çocuklarımıza, oyun alanları ve bunun gibi hizmetleri sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, mutlu yetişen bir çocuk geleceğin mutlu ve huzurlu dünyasına birey kazandırmaktır. Biliyoruz ki, her çocuk gelecektir. Bu duygularla tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu bayramı çocuklara armağan eden, Gazi Meclisimizi dosta düşmana karşı açılmasına sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum."



Başkan Çelik: "Milli iradeye daha çok sahip çıkmalıyız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun ocağı, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen İstiklâl mücadelesiyle, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, milletin hür ve müstakil bir şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşamasını öngören yönetim şekli amaçlanmıştır. Milletin egemenliğine dayalı bu yönetim şekliyle kesintilere rağmen 97 yılda çok önemli mesafeler alındı ve milletin evrensel değerlerle buluşması sağlanmış olmakla birlikte henüz muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşılamadığı için milli iradeye daha çok sahip çıkmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor. TBMM'nin açıldığı tarih 23 Nisan'ı, çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk, bu kararıyla milletin geleceğinde çocukların önemine dikkat çekmiştir. O nedenle çocuklarımızın; milli egemenlik, milli irade, birlik ve beraberlik içinde hür ve müstakil yaşama kavramlarını hayatlarının vazgeçilmezi yapmaları, Türkiye'yi bu bilinçle geleceğe taşıyacak bilgi ve beceride yetişmeleri, evrensel değerlerle donanmaları ve ecdadını tanımaları her şeyden önemlidir." dedi.



"Çocuklara armağan edilen tek bayram"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna vurgu yapan Başkan Çerçi mesajında, "23 Nisan, Türk milletinin işgallere, bölünmeye karşı varlığını kanıtladığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü çocuk bayramı olarak ithaf etmesi, çocuklara verdiği değeri ve güveni bir kez daha göstermiştir. Bu önemli gün sadece Türkiye'deki çocukların değil tüm dünya çocuklarının ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, araştıran, sorgulayabilen bireyler olarak yetişebilmesi için bizlere büyük görevler düşüyor. Yunusemre Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana özellikle çocuklarımız için projeler üretiyor, onların geleceğe güvenli adımlarla ilerleyebilmesi için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; geleceğimizin Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.



"Çocuklar yarının büyükleri geleceğimizin teminatıdır"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yayımladığı kutlama mesajında, "Bundan 97 yıl önce, tarihler 23 Nisan 1920'yi gösterirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çağdaş hukuk devletinin temellerini atmış, Türk Milleti'nin aydınlığa çıktığı bu önemli günü, çağdaş yarınların güvencesi çocuklarımıza kutlu bir armağan olarak atfetmiştir. İşte bugün açılışının 97. yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasimizin, milli devletimizin ve geleceğimizin de en büyük güvencesi; bu güvencenin toplumsal dayanağı ise geleceğimizin emanetçisi, pırıl pırıl çocuklarımızdır. Bu bayram günü, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenlik kaynağının ilan edildiği tarihî bir gün iken, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bir kutlu şenliktir. Atatürk'ün Türk Çocukları'na armağan ettiği bu bayram, güncel yorumuyla artık dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve bütün insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına Türkiye merkezli bir katkıda bulunmaktadır. İnancımız odur ki Atatürk'ün açtığı çağdaş ve aydınlık yolda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları, dün olduğu gibi bugün de yarın da bayrağımızı en ileriye götürecek azim ve kararlıkla yetişmektedir. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar meclisimizde emeği tüm meclis üyelerini en derin saygı ve rahmetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti devletimize ve dünyaya aydınlık yarınlar diliyorum."



Başkan Karaçoban: "23 Nisan'ın iki önemi var"

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan'ın iki önemli anlamı var. Biri 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması, diğeri de dünyada çocuklara armağan edilen bayram olması. Milli egemenliğin ilan edildiği bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir.. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri için hem eğitim kurumlarına hem de kendilerine önemli destekler sağlıyoruz. Biz bu konuda daha çok destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum."



"Çocuklarımız geleceğimiz, gazi meclis onurumuzdur"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 97. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kayda, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Tarihin kanla yazıldığı Anadolu topraklarında düşman kuvvetlerine karşı kadınıyla erkeğiyle top yekûn bir mücadele içine giren aziz milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Milletimizin azim ve kararlılığı ile Anadolu'nun bağrında, Ankara'da 97 yıl önce Büyük Millet Meclisi kurularak İstiklal Mücadelesi verilmiştir. Zor şartlarda, geleceğimiz için çırpınan, can veren Anadolu insanı bağımsızlık mücadelesini kazanmış ve mili iradeyi esas kılan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan yüce meclisimiz, Türk milletinin yegane temsil yeridir. Gazi unvanına sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 97 yıldır Türk milletinin onuruyla temsil edildiği, demokrasimizin mabedi olmuştur. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz kalkışmasıyla bombalanan TBMM 'ye, milletimiz can siperane sahip çıkmış ve kirli emelleri olanlara karşı dimdik ayakta durmuştur. Millet egemenliğinin hakim kılındığı Türkiye Büyük Millet Meclisini milletimiz, onuruyla korumuştur. Bu kutlu meclisin açıldığı gün aynı zamanda çocuklarımızın da bayramıdır. Dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışıyla daha da anlamlı hale gelmiştir. Günümüz toplumsal hayatında çocuk istismarları ve çocuk cinayetleri artmış, küçücük bedenlere kaldıramayacakları yükler yüklenmiştir. Toplum olarak çocuklarımıza gerek gerçek yaşamda, gerek internet medyasında karşılaşabilecekleri tehlikeleri anlatmalı ve her zaman onların destekçisi ve takipçisi olmalıyız. Yavrularımız bizim geleceğimizdir. Onları yetiştirmek ve tehlikelerden korumak başlıca görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının. 97. yılı coşkusuyla dünyada sadece ülkemizde olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar meclis çatısı altında millet egemenliğini hakim kılmak adına emek veren tüm meclis üyelerini en derin saygılarımla ve rahmetle anıyorum."



Başkan Mersinli'den 23 Nisan mesajı

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: "Cumhuriyetin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir. Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm fertlerimizin ve geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor ve vatan için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz ile onların cefakar çocuklarını saygı ile anıyorum."

