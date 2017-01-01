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Yolları bozuk olan mahalle sakinlerinden asfalt yol talebi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesinde yolun bir kısmının bozuk olması vatandaşlar tarafından tepkiye neden oluyor.

Yeşilyurt Mahallesi 2199 sokakta yolun bir kısmının asfaltlı bir kısmının ise bozuk olması nedeniyle mahalle sakinleri yapılmayan yollarının yapılmasını talep etti. Yolun bir kısmının asfaltlı olması bir kısmının ise bozuk olmasına tepki gösteren mahalle sakinleri biran önce yollarının yapılmasını istedi. Özellikle havaların yağışlı olduğu zaman yollarının çamurlu olduğunu ve yetkililerin biran önce yollarının yapmasını isteyen vatandaşlar, çamurdan evlerinin içinde pis olduğunu belirttiler.

Vatandaşlar, "Yolumuz yıllardır bozuk. Kimse gelip yapmıyor. Bozuk yolun dışında çevresindeki yollar asfaltlı. Asfaltlı yollar için Adıyaman Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya teşekkür ederiz. Ama inşallah bozuk yolumuzda en kısa zamanda yapılır" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 17:13:42 TSI

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