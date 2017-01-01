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Öğrencilerden askerlere mektup

21 Nisan 2017 Cuma, 17:08
Öğrencilerden askerlere mektup
Öğrencilerden askerlere mektup

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından kentte misafir edilen Gemerek ilçesi Yurter Özcan Ortaokulu öğrencileri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlere mektup yazdı.
SESOB Başkanı Beşir Köksal ile birlikte 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, Tugay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Kip ile bir araya gelen öğrenciler, komutanlarla sohbet etti. Tugay Komutanı Kip, subay, astsubay ve uzman çavuşların askeri görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini belirterek, öğrencilerin de aynı görevleri yapabileceklerini söyledi. Öğrencilerin, eğitim tankı üzerinde hatıra fotoğrafı çektirmelerini de müsaade eden Tugay Komutanı, bando ekibinin mini konserini de öğrencilerle birlikte dinledi.
SESOB Başkanı Beşir Köksal, öğretmen ve öğrencilerle birlikte acemi askerlerin eğitim yaptığı alanı da gezdiren Piyade Kıdemli Albay Mehmet Kip, 26 öğrencinin askerlere yazdığı mektupları da kendi elleriyle askerlere vermelerini sağladı. Askerler öğrencilerin yazdığı mektupları okurken duygusal anlar yaşadıkları gözlendi.
Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Tuba İnceöz, Çanakkale Savaşı'ndan çok etkilendiğini, bu savaşta askerlerin yokluk içerisinde ne mücadeleler yaptığını , imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen , vatanı için canını seve seve feda ettiğini belirterek, aynı fedakarlığı şimdiki askerlerinde gösterdiğini bu nedenle kahraman askerlere mektup yazarak duygularını paylaştıklarını ifade etti.
(UY-Y)

21.04.2017 17:16:42 TSI
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