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Spor şenlikleri gençleri doğayla buluşturdu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:16
Spor şenlikleri gençleri doğayla buluşturdu
Spor şenlikleri gençleri doğayla buluşturdu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, doğa yürüyüşü ve hentbol müsabakalarıyla başladı. Gençler doğa yürüyüşüne katılırken, minik ve küçüklerin hentbol müsabakaları da nefes kesti.
Bursa'da sporun kardeşlik ruhu ve coşkusunu uluslararası boyuta taşıyan Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri, liseli gençlerin doğa yürüyüşüyle başladı. Nilüfer'de bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla, dostluk ve birliktelik bilincinin aşılanacağı spor şenlikleri kapsamında, Odunluk Mahallesi'nde bulunan Nuri Nihat Aslanoba Engelsiz Parkı'ndan başlayan doğa yürüyüşüne çok sayıda öğrenci katıldı. Gençler, Atatürk Kent Ormanı ve Nilüfer Atlı Doğa Yürüyüş Parkuru'nu geçerek Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Misi Kamp Karavan Tesisleri'ne gelerek doğa yürüyüşünü tamamladı.
Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde doğa yürüyüşüyle birlikte salon sporları karşılaşmaları da başladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde minik ve küçük kategorilerinde yapılan hentbol müsabakaları heyecanlı geçti. Minik ve küçüklerin centilmence mücadelesi izleyenler tarafından büyük alkış aldı.
Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde Nilüfer Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, dart, futbolun yanı sıra masa tenisi, model uçak, oryantiring, petank, satranç gibi toplamda 26 branşta müsabakalar 20 Mayıs'a kadar devam edecek.
(MŞ)

21.04.2017 17:24:37 TSI
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