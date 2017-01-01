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Balıkesir'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali

21 Nisan 2017 Cuma, 17:21
Balıkesir'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali
Balıkesir'de Uluslararası Halk Oyunları Festivali

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl 4. sü düzenlenen festivale Romanya'dan iki ekip katıldı.
Festival açılışında; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş korteji oluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi.
Konuk ekiplerle toplam 15 halk oyunları topluluğunun katıldığı uluslararası festivalin açılış seremonisinde Romanya'dan gelen halk dansları topluluklarının sergilediği oyunlar beğeniyle karşılandı.
Ayvalık Atatürk İlkokulu Halk Oyunları ekibinin de gösterimini sunduğu açılış seronomisinde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.
Açılış seronomisinde muhabirimize açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, düzenledikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Amaçlarının Mustafa Kemal Atatürk'ün Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlayıp, 4 gün süren Halk Oyunları Şenliği'nde ülkeler arasında kültür köprüsünü kurmak olduğunu belirten Erkan Bahadır, "Ayvalık'ta 4. Uluslar arası Halk Oyunları Festivali'nin açılış programındayız. Bu akşamda Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün burada Romanya'dan gelen iki okul ile birlikte, ilçemiz ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızın Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü destekli halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledik. Bu etkinlikleri 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz. Amacımız gerek ilçemizdeki öğrencilerimize, gerekse düzenlenen bu uluslar arası organizasyonla ilçemize gelen grupların kaynaşmasını ve 23 Nisan'ın sadede ülkemizde değil, dünya çocuklarına armağan edildiğinin gösterebilmektir. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Bizde O'nun ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda bu bayramı çocuklarımıza yakışır bir şekilde, onlarla birlikte coşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimiz Pazar gününe kadar sürecek. 23 Nisan tüm çocuklarımıza kutlu olsun" diye konuştu.
(SS-EME)

21.04.2017 17:28:55 TSI
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