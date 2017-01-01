21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

21 Nisan 2017 Cuma, 17:22
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Rektör Gündoğan, yayınladığı kutlama mesajında, "Kurtuluş mücadelesini tarihine yakışır bir azim ve kararlılıkla zafere ulaştırarak cumhuriyetle neticelendiren ve hiçbir koşulda esareti kabul etmeyen aziz milletimizin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz, tarihinin bu önemli dönüm noktasını çocuklara armağan ederek parlak geleceğine duyduğu güveni bütün dünyaya emsal teşkil edecek biçimde perçinlemiştir. Bu düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum" diye belirtti.
(İHA-MET-Y)

21.04.2017 17:30:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESOGÜ Rektörü Gönen'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL

ESOGÜ REKTÖRÜ GÖNEN'IN 23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
İnönü'de başkanlık koltuğu küçük Enes'e emanet
YEREL

İNÖNÜ'DE BAŞKANLIK KOLTUĞU KÜÇÜK ENES'E EMANET
Zeka ve akıl oyunlarına rağbet gittikçe artıyor
YEREL

ZEKA VE AKIL OYUNLARINA RAĞBET GİTTİKÇE ARTIYOR
Öğrencileri, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' ile ilgili sunum
YEREL

ÖĞRENCİLERİ, 'TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN' İLE İLGİLİ SUNUM
CMYK Medya Günleri'9 başlıyor
YEREL

CMYK MEDYA GÜNLERİ'9 BAŞLIYOR
Odunpazarı Belediyesi'nden 23 Nisan kutlamaları
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ebeler sorunlarına çözüm bekliyor
YEREL

EBELER SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR
80 çocuk aileleriyle beraber 23 Nisan coşkusunu yaşadı
YEREL

80 ÇOCUK AİLELERİYLE BERABER 23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADI
ESOGÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
YEREL

ESOGÜ HASTANESİ ÇOCUK ONKOLOJİ SERVİSİNDE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Turizm Fakültesi'nden Eskişehir turizminin tanıtımına katkı
YEREL

TURİZM FAKÜLTESİ'NDEN ESKİŞEHİR TURİZMİNİN TANITIMINA KATKI
Dorlion Arama Kurtarma Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı
YEREL

DORLİON ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
(Özel Haber) Ayten Usta'daki özel eğitim çocukları ünlü şeflere taş çıkardı
YEREL

(ÖZEL HABER) AYTEN USTA'DAKİ ÖZEL EĞİTİM ÇOCUKLARI ÜNLÜ ŞEFLERE TAŞ ÇIKARDI
&quot;Mutfak Sanatları Akademisi&quot; Anadolu Üniversitesi'nde tanıtıldı
YEREL

"MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ" ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE TANITILDI
Tepebaşı Belediyesi'nden &quot;Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine&quot; konulu panel
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN "KÖY ENSTİTÜLERİNDEN KENT ENSTİTÜLERİNE" KONULU PANEL
Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek
YEREL

BAŞKAN KURT'TAN ÖĞRENCİLERİN TÜBİTAK PROJESİNE DESTEK
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE 'HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU' KONFERANSI
AEGEE-Eskişehir'den Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı
YEREL

AEGEE-ESKİŞEHİR'DEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI FUARI
Beylikova'da yağmur duası yapıldı
YEREL

BEYLİKOVA'DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar
YEREL

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ ESKİ KÖY OKULUNU KULLANIŞLI BİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Salon 2003'te &quot;Keman Sınıfı Konseri&quot;
YEREL

SALON 2003'TE "KEMAN SINIFI KONSERİ"
Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Selçuk Eminağaoğlu, Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI DR. MURAT SELÇUK EMİNAĞAOĞLU, ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK YETENEKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'DE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı