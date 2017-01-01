YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Rektör Gündoğan, yayınladığı kutlama mesajında, "Kurtuluş mücadelesini tarihine yakışır bir azim ve kararlılıkla zafere ulaştırarak cumhuriyetle neticelendiren ve hiçbir koşulda esareti kabul etmeyen aziz milletimizin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz, tarihinin bu önemli dönüm noktasını çocuklara armağan ederek parlak geleceğine duyduğu güveni bütün dünyaya emsal teşkil edecek biçimde perçinlemiştir. Bu düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinden öpüyorum" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



21.04.2017 17:30:01 TSI

NNNN

