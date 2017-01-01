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Minik öğrencilerden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Davut Gül İl Sağlık Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Kreşte, çocukların hazırladığı mehter gösterisini izleyen Gül, daha sonra serginin açılışını eşi Gülden Gül ile birlikte gerçekleştirdi. Açılışta minik öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı, davetlilerden büyük alkış aldı.

Sergide 150'ye yakın eser büyük beğeni toplarken, Vali Gül ve eşi Gülden Gül'de kreşin faaliyetleri ile düzenlenen sergi hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gül, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere de teşekkür etti.

(UY-Y-)



21.04.2017 17:31:28 TSI

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