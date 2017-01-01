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Çanakkale şiir yarışmasının sonuçları açıklandı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen liselerarası "Çanakkale" konulu şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllerin yanı sıra yarışmaya katılan 40 öğrenciyle Çanakkale gezisi de düzenlenecek.

İl genelindeki liselerden toplam 200 katılımın olduğu yarışma sonunda dereceye girenler belirlendi. Yarışmada, "Söyle Çanakkale" adlı şiiriyle Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesinden Mihriban Aydaş birinci olurken, "Bir Destandır Çanakkale" adlı şiiriyle Doğanşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Ceren Tuncel ikinci; "Çanakkale'nin Doğuşu" adlı şiiriyle de Kale İzollu Çok Programlı Lisesinden Şefika Kızıldere ise üçüncü oldu. Arguvan, Battalgazi ve Yeşilyurt'tan birer katılımcının şiirleri de mansiyona değer görüldü.

Yarışma ve akabinde düzenlenecek olan geziyle; öğrencilerin Çanakkale kara, deniz, hava savaşları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, bu savaşların kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini öğrenmeleri amaçlanıyor. Malatya genelindeki liselerarasında düzenlenen yarışmada her ilçeden dereceye giren öğrencilere Çanakkale gezisi programı gerçekleştirilecek. Geziye toplam 40 öğrenci katılacak.

Ödüller

Birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 TL ödülün verileceği yarışmada, ayrıca şiirleri mansiyona değer görülen 3 yarışmacıya da 100 TL değerinde kitap çeki hediye edilecek. Ödüller, İstanbul'dan başlayıp Çanakkale Şehitliği ziyaretini kapsayan 3 günlük gezi dönüşü düzenlenecek törende verilecek. Tören ise, 26 Nisan Çarşamba günü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yarışmanın sonuçları ile ilgili detaylı bilgilere www.malatya.bel.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

(BT-SD-Y)



21.04.2017 17:35:04 TSI

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