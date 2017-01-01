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Tarihi hizmet binası olan Bilecik Valiliği restore edilecek



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği olarak 95 yıldır hizmet veren hükümet konağı, restorasyon çalışmaları nedeniyle taşınıyor.

Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları nedeniyle Bilecik Valiliği hizmet binasında bulunan valilik makamı ile İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kalem Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Şube Müdürlükleri, İl Özel İdaresi yerleşkesindeki binalarda hizmet verecek.

(CKT-DA-Y)



21.04.2017 17:35:06 TSI

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