YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak'tan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Başkan Albayrak'tan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak, mesajında ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunun ve sevincinin yaşandığını belirtti. Albayrak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek 23 Nisan 1920'de temelini attığı ve Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanmıştır. Dünyada geleceğimizin güvencesi olan çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanan bu önemli tarih, milli egemenliğimizin ve bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktası olmuştur. Gücünü milletten alan Türkiye Cumhuriyetimiz, aklın ve bilimin, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı başarabilen bireyler yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en kutsal emanete sahip çıkmak, toplumun her alanında atılımlara öncülük edecek, vatan ve millet sevgisiyle dolu bireyler yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelesinde hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

(YG-MEF-Y)



21.04.2017 17:41:03 TSI

NNNN

