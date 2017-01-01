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Osmaneli Belediye Başkanı Şahin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şahın, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ının dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Türk Milletinin kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Milletinin azim ve kararını ortaya koymuş, bağımsızlığa doğru gidilen yolda tüm düşünceler TBMM çatısı altında ele alınarak hayata geçiştirilmiştir Nisan 1920 tarihi bu açıdan bakıldığında, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz çocuklarımız, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyorlar. Ülkemizin huzuru, refahı ve gelişmesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en önemli gayemizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak biz yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için gayret edeceğiz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek 'bayram' olan bu günde; kalplerindeki masumiyeti gözlerindeki ışıkla bugünümüzü ve yarınımızı aydınlatan çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde büyümelerini temenni ediyorum. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, dünyan in bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

(ZC-MET-Y)



21.04.2017 17:41:22 TSI

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