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"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması ödülleri sahiplerini buldu



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Kasımlı Ortaokul öğrencisi Ayşenur Yapar, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" adlı yarışmada il birincisi oldu.

Alaplı Kasımlı Ortaokul Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde düzenlendiğini söyledi. Öğrencinin Türkiye finallerinde yarışacağını ifade eden Yılmaz, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde düzenlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve liselerde, "bağımlılık" konulu edebi ve görsel kategori olarak kompozisyon, şiir, afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda düzenlendi.Yarışmada öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda kendilerinde ve çevrelerinde farkındalık oluşturmaları amaçlanmaktadır. Okulumuzdan Ayşenur Yapar, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında edebi kategoride il birincisi olması bizi gururlandırmıştır" diye konuştu.

(EY-OA-Y)



21.04.2017 17:44:00 TSI

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