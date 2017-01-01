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Ankara'da Adıyaman Tanıtım Günleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valiliği tarafından organize edilen ve bu yıl üçüncüsü Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günlerinin" ikinci günü büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Tanıtım Günlerinin ikinci gününde Adıyaman Halkoyunları gösterileri ile başladı. Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri programı kapsamında, Adıyamanlı sanatçılardan Latif Doğan ve Kahtalı Mıçı sahne alarak seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla gelen davetlileri coşturdu. Etkinlikler kapsamında ayrıca, Adıyaman halkoyunları ekibi ile Kahta halkoyunları davul show ekibi tarafından da gösteriler sunuldu. Tanıtım günlerinde sergilenen yöresel ürünler ile meşhur Adıyaman çiğköftesi başkentlilerden büyük beğeni aldı. Adıyaman mutfağına has yemekleri ve tarımsal ürünlerini tadan davetliler, bütün stantları tek gezerek Adıyaman'ın tarihi ve turistik mekanlarını gösteren stantları gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. 23 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlikte Adıyaman Valisi Abdullah Erin, tanıtım günlerine katılan misafirlerine yakın ilgi göstererek, Adıyaman yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezdirip, ilin sahip olduğu değerlerle ilgili bilgi verdi.

Programın ikinci gününde Ressam Ayşe Işık, canlı performans göstererek, sergi salonunda ayaklarıyla resim çizimi yaptı.

(CK-SD-Y)



21.04.2017 17:44:02 TSI

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