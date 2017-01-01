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23 Nisan'ın Çocuk Rektörü



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur öğretmeni ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur ve Sınıf Öğretmeni Tuğçe Kübra Özalp eşliğinde gelen öğrencileri kabul eden Rektör Karacoşkun, makamını da sembolik olarak öğrenciler Melek Nur Öztürk ve Yusuf Boybeyi'ne devretti. Rektör Karacoşkun; "23 Nisan çocuklarımızın bayramı olmasının yanı sıra ulusal egemenlik bayramımızdır. Çocuklarımız bizim geleceğimizin güvencesidir. Böylesine pırıl pırıl dimağlara sahip, ufku geniş çocuklarımızın olması ülkemiz için büyük bir kazançtır" dedi.

Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Vururda böyle anlamlı bir ziyarette öğrencilerine bu fırsatı sunan Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Rektör Karacoşkun'da ziyaretine gelen öğrencilere üniversite ile ilgili çeşitli hediyeler verdi.

(MAD-SD-Y)



21.04.2017 17:46:10 TSI

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