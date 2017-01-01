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Başkan Erdoğan: 23 Nisan Çocuk bayramı, geleceğe verdiğimiz önemi gösterir



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Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında "Bugün 97 yıl önce 23 Nisan 1920 de demokratik, laik ve bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine kendisinin el koyduğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınız kutlu ve mutlu olsun" ifade etti.

Büyük Önder Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan Türk çocuklarına dünyada örneği olmayan böylesine güzel, güçlü ve anlamlı bir bayram armağan edildiğini ifade eden Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının çocuk bayramından öte ciddi öneminin olduğunu ifade ederek "Bu Bayram; Bağımsızlık ve İstiklaldir. Demokrasidir. Milli şuur ve milli mücadeledir. Bir milletin şahlanışı, dirilişidir. Bir devletin kurtuluşu ve yeniden kurulmasıdır. Büyük Atatürk diyor ki; 'Türkler bütün medeni devletlerin dostudur'. İnancım odur ki, bugün dünya yeniden şekillenirken insanlığın insan haklarına dayalı evrensel değerlerine, hoşgörüye, dostluk ve barışa, yüksek yüce amaçlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır" diyerek öğretmenlerin bu milletin geleceğini en iyi şekilde eğiteceğini öğrencilerin de bu ülkenin geleceğine sahip çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Mesajında çocuklara seslenen Başkan Erdoğan, "Sevgili çocuklar, şanlı tarihimizi, istiklal mücadelesi ile yeniden yazarak bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızı asla unutmayın. Biliyoruz ki ülkemizin geleceği sizin ellerinizde şekillenecektir. Bizler de sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizin yarınlara daha mutlu ve umutlu bakabilmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim geleceğe verdiğimiz önemi gösterir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı. (MB-EFE)



21.04.2017 17:48:18 TSI

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