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Çamlıca Okulları öğrencileri yüzme yarışmalarını dereceyle tamamladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Çamlıca Okulları öğrencileri 10-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Okul Sporları Yıldız Erkek ve Kız Yüzme Yarışmaları"nı derece ile tamamladı.

"2016-2017 Okul Sporları Yıldız Erkek ve Kız Yüzme Yarışmaları" Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılırken Çamlıca Okulları öğrencileri takım halinde katıldıkları yarışmayı il üçüncüsü olarak tamamladı. Yarışma sonunda düzenlenen törenle öğrenciler madalyalarına kavuşurken Çamlıca Okulları beden eğitimi ve spor öğretmeni Halit Taş, öğrencilerini tebrik ederek, kendilerine destek veren velilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

(BT-SD-Y)



21.04.2017 17:49:10 TSI

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