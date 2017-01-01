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Biga Devlet Hastanesinde 23 Nisan etkinliği

21 Nisan 2017 Cuma, 17:42
Biga Devlet Hastanesinde 23 Nisan etkinliği
Biga Devlet Hastanesinde 23 Nisan etkinliği

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - ÇANAKKALE (İHA) Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Biga Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklara düzenlenen etkinliklerle başladı.
Biga Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları tarafından poliklinik, servis ve koridorların süslemesi yapılarak klinikte kalan çocukların bayramı ilgiyle kutlanmaya başlandı. Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, "Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlık olan çocuklarımıza armağan edilen tek bayram olma niteliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarına Biga Devlet Hastanemizle başladık. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa şahit olmak bizleri de heyecanlandırıyor. Bütün çocukların sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşayacak nice bayramlar diliyorum" dedi.
23 Nisan coşkusunu hastanede yaşatmak istediklerini belirten Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bugün değişik bir aktiviteyle Biga Devlet Hastanesi'ndeki çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Bugün hastanemizin çocuk servisinde ve diğer servislerinde yatan çocuklarımıza bu anı yaşatabilmek ve onlara hastane ortamında da 23 Nisan'ın varlığını hissettirebilmek için çocuk hastalıkları polikliniği ve kliniği ile hastane koridor ve girişlerini süsledik, palyaço ve hayvan karakter kostümlerini de kullanarak canlı müzik eşliğinde personelimiz ve çocuklarla birlikte 23 Nisan coşkusunu yaşadık. İsteyen çocuklarımızın beğendikleri modelde yüz boyamalarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda çocuklarımıza çeşitli hediyelerle birlikte, 21-28 Nisan "Dünya Kitap ve Kütüphaneler Haftası" nedeniyle, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma bilincini geliştirmek için yaş gruplarına uygun şekilde kitap hediye ettik. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, emeklerinden dolayı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Arife Ay' a ve tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
(GD)

21.04.2017 17:51:28 TSI
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