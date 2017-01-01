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Başkan Işık'tan 23 Nisan mesajı



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ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı İsmail Işık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı olarak bir mesaj yayımladı.

Başkan Işık yayımladığı mesajında, "Türk Milleti'nin egemenliği eline aldığı, kendi hayatı üzerinde hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiği gündür 23 Nisan. İşgal kuvvetlerinin baskısı altında; başkenti ele geçirilmiş, bütün kalelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış bir millet, 23 Nisan günü bağımsız ve özgür olarak yaşama iradesini ortaya koymuştur. Bu irade Türkiye'ye yalnızca bağımsızlığı getirmedi; bizleri de özgür, onurlu ve eşit yurttaşlar haline getirdi. Bu vesileyle, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren büyük kahramanları, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, cephelerde yokluk içerisinde savaşan Mehmetçiklerimizi, cepheye kağnılarla silah taşıyan kadınlarımızı, Tekalif'i milliye gereği elindekini avucundakini karşılıksız veren dedelerimizi, Arhavili İsmailleri, Antepli Şahin Beyleri, Maraşlı Sütçü İmamları, Köprülülü Hamdi Bey'i, Aşir Atlı Paşa'yı ve isimsiz binlerce kahraman şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onlar bize özgürlük ve onur verdiler, biz de bu onuru ve özgürlüğü korumak mecburiyetindeyiz. Biz 1923 ruhuyla bugün de özgürlük, demokrasi, insan hakları için her tür zulme ve baskıya karşı mücadele ediyor, adaletin, özgürlüğün güzel ülkesini kurmak için çalışıyoruz. Bu 23 Nisan da bir kere daha umudun ve özgürlüğün ülkesi, herkesin Türkiye'si, hepimizin Biga'sı ve Çanakkale'si şiarını içimizde hissediyor ve bu ruhla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, mutlu, adil ve özgür günlerde buluşmak üzere diyorum" ifadelerini kullandı.

(GD)



21.04.2017 17:51:57 TSI

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